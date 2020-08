PSD nu mai face alianțe. Gabriela Firea a anunțat candidații pentru București: Surpriză la Sectorul 2

Gabriela Firea a anunţat, sâmbătă, candidaţii susţinuţi pentru primăriile de sector.

Astfel, candidații PSD în București sunt:

Sectorul 1: Daniel Tudorache

Sectorul 2: Dan Cristian Popescu

Sectorul 3: Aurelian Bădulescu

Sectorul 4: Daniel Băluţă

Sectorul 5: Daniel Florea

Sectorul 6: Gabriel Mutu

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea a anunţat că, săptămâna viitoare, vor fi depuse candiaturile, iar ea se va lupta cu candidatul "partidelor de dreapta unite".

"In ultimele saptamani, s-au consumat energii pentru trocuri politice, negocieri vinovate si aranjamente de culise care nu au avut oamenii in centrul preocuparilor. "Mareata realizare" obtinuta este unificarea unor sefi de partide, a unor interese, a unor increngaturi si, implicit, batalia pe functii. Intotdeauna am ales oamenii si proiectele concrete, in detrimentul fuziunii si coalitiei intre niste conduceri de partide. Sunt mandra sa fiu candidatul oamenilor, si nu al aliantelor, si ma voi lupta cu candidatul "partidelor de dreapta unite" - asa cum scrie pe toate afisele si cum se prezinta in emisiuni! Nu ma simt mai neinsemnata, mai fara forta, fiind doar candidatul cetatenilor, si nu al unor partide unite. Eu sunt unita cu oamenii de rand, fara functii politice! Asa se prezinta lucrurile si in cazul sectorului 2 al Capitalei", a scris, într-o postare pe Facebook, Gabriela Firea.

"Am ales sa formam echipa cu cetatenii din acest sector si cu omul care stie, deja, toate problemele, are si solutii, pentru ca a lucrat indeaproape cu actualul primar - colegul nostru Mihai Toader -, dar care merge catre un alt proiect. Prin urmare, vom merge impreuna in aceasta perioada si in viitor cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, pe care PNL l-a tradat, in miez de noapte, ca sa-i faca loc unui candidat USR lipsit total de experienta si viziune, doar de dragul aranjamentelor politice pentru partidele “de dreapta”, nu pentru toti cetatenii, indiferent de preferintele politice", a explicat liderul PSD București, Gabriela Firea.

Reamintim că, în urma discuțiilor din ultimele zile, la nivelul Capitalei s-a luat decizia ca PSD să candideze singur, deși existau discuții avansate cu PPUSL.