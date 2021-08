Klaus Iohannis are datoria constituţională, legală şi morală să scoată rapid România din situaţia penibilă în care se află întreg Guvernul. Să renunţe la dubla măsură! Executivul nu mai poate fi condus de un politician condamnat penal. Menţinerea lui Cîţu în funcţie este un atac la credibilitatea României. Demiterea sau demisia! Nu sunt alte soluţii. Un premier şantajabil nu poate guverna în interesul românilor.



Sub patronajul preşedintelui, ipocrizia riscă să devină politică de stat. Penalul lui Iohannis este mai presus de lege? Politicienii PNL au

voie să fie condamnaţi penal, să facă închisoare şi să ocupe funcţii publice? Unde au ascuns useriştii campania "Fără Penali în funcţii publice"? De ce şi-au băgat capul în pământ? De ce nu sunt în piaţă să protesteze?



Odată cu dezvăluirea istoricului penal, premierul Cîţu a devenit doar o marionetă. Haosul din coaliţie a escaladat. Deciziile se vor lua de acum încolo doar pe bază de şantaj, prin forţă, nu pe bază de negociere politică transparentă.



Ca România să mai aibă şanse să nu se scufunde şi mai rău, guvernarea trebuie să iasă urgent din această stare de ipocrizie şi de dublă măsură. Trebuie resetată de urgenţă. Cea mai corectă soluţie, demiterea sau demisia lui Cîţu şi alegeri anticipate. După un astfel de episod doar românii mai pot decide cine are dreptul moral să guverneze.



Iohannis a eşuat cu toţi premierii lui, cu toate guvernele sale. Măcar acum, în ultimul ceas, după o guvernare eşuată, după ce a pus un penal în fruntea guvernului, este dator cu o veste fantastică pentru români!