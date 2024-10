"Marile priorități ale acestui program de guvernare înseamnă să continuăm să creștem veniturile românilor în următorii 4 ani.

Să ducem câștigul salarial mediu brut la peste 2.600 euro pe lună, iar salariul minim brut la 1.300 euro pe lună. Să creștem pensia medie la peste 800 euro, iar cea minimă la 415 euro.

Pentru că ținta noastră, la finalul următorului ciclu de guvernare, în 2028, este ca puterea de cumpărare a românilor să ajungă la media Uniunii Europene!

Am redeschis economia, am protejat puterea de cumpărare a românilor, am făcut dreptate pensionarilor, dar și celor din mediul privat plătiți cu salariul minim. În paralel, am început construcția a trei spitale regionale și modernizăm alte zeci de spitale existente. Am dat drumul la zeci de șantiere de infrastructură, astfel încât chiar din acest an românii vor circula pe noi porțiuni de autostradă", a adeclarat, marți, Marcel Ciolacu.