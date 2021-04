„Am analizat componente ale CJSU din alte județe și legislația, iar primarul municipiului nu trebuie să aibă calitatea de membru cu drept de vot în cadrul CJSU. Conducătorul societății Aquatim va dobândi calitatea de membru cu drept de vot în comitet. Din primăria Timișoara nu va mai rămâne nimeni membru CJSU. Comitetul are în vedere instituții, deconcentrate și societăți ale operatorilor economici de interes județean. Din acest punct de vedere, am considerat că primarul municipiului Timișoara nu are calitatea de membru cu drept de vot în cadrul CJSU. Am verificat și, din 2015 până în prezent, în toate actualizările CJSU a fost membru cu drept de vot. Va putea participa că invitat la ședințe, când se vor discuta măsuri importante pentru municipiul Timișoara”, a declarat prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, scrie opiniatimisoarei.ro

Rămân 35 de membri cu drept de vot în Comitetul pentru Situații de Urgență Timiș și 21 de consultanți. Va există și o anexă a invitaților care va avea câte 2 permanenți, ce vor fi chemați în funcție de tema discuțiilor și analizerlor din cadrul CJSU.

Prefectura va fi reprezentată doar de prefect, și doar în mod excepțional de unul dintre subprefecti (fără drept de vot), iar Consiliul Județean Timiș va fi la rându-i rerprezentat doar de președinte.

În cazul în care prefectul nu este apt în exercitarea atribuțiilor ori nu poate participa la vreun eveniment important, acestea vor fi preluate de către subprefectul Ovidiu Drăgănescu, a mai anunțat Zoltan Nemeth care a dat și un ordin în acest sens.