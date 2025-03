"A scos pe unul dintre candidati care a ajuns in turul 2 sa-mi acorde acest credit de a ramane acest credit de a ramane candidatul din turul 2, pentru ca vreau sa li se faca dreptate si acestor oameni.

Daca stati sa va uitati la toti ceilalti candidati, nu stiu care dintre ei, in afara de mine, ar putea sa scoata la lumina intr-adevar ce a fost atunci, in zilele alea de decembrie, si sa vin cu documente foarte clare in acest sens.

Deci eu as face lumina si as face dreptatate, daca as ajunge presedinte.

Stiti foarte bine ca n-am avut dovezi. Noi nu am avut dovezi ca Rusia a intervenit in algerile din Romania, dar am fost singurul politician care a vobit despre <<nu ignorati razboiul hibrid din Rep. Moldova, din Georgia. Uitati-va, nu ignorati ca s-ar putea sa intervina si in Romania>>, doar ca eu n-am vazut dovezi palpabile", a declarat Lasconi.