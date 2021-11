„Inclusiv domnul Ciolacu a spus: 'Hai să ajungem în primăvară şi vedem de acolo încolo ce vom face şi ce nu vom face'. Uitaţi-vă la angajamentele pe care şi le-au luat. Noi când am intrat la guvernare am avut un program, am spus ce vom face în primele şase luni, în primul an. A, că nu s-au făcut pentru că a avut PNL Congres, asta e o altă discuţie... Dar am avut un calendar. Acum vedem că toate deciziile importante pentru cetăţeni sunt împinse undeva în 2023. Eu nu cred că vor prinde Crăciunul anului 2022, în această formulă. Aţi văzut că încep să se atace încă de astăzi", a declarat el, într-o conferinţă de presă.



Întrebat dacă USR ar fi dispus să negocieze cu liberalii, în cazul în care guvernarea PSD - PNL se va rupe, Cioloş a replicat că rămâne de văzut "ce mai rămâne" din actualul PNL.



"Vom vedea ce mai rămâne din actualul PNL, nu într-un an de zile, în şase luni de zile. Vom vedea ce mai rămâne şi vom vedea cu cine mai avem de discutat. (...) Vom discuta cu toţi oamenii serioşi din ţara asta, care îşi doresc cu adevărat să modernizeze România, nu să se plimbe la putere dintr-un Guvern în celălalt, indiferent de consecinţe", a spus liderul USR.