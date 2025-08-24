Poporul e sufocat de taxe, Nicușor Dan este în vacanță prelungită și se laudă că a băut lapte natural și țuică - VIDEO
Nicușor Dan a mers în concediu și a uitat de problemele țării. În timp ce românii sunt sufocați de taxele impuse de Guvernul Bolojan, președintele României s-a dus la Roșia Montană, acolo unde, cu zâmbetul pe buze, a transmis că a primit o sticlă de țuică și a băut lapte muls direct de la vacă.
Într-un context intern și internațional tensionat, șeful statului a plecat în vacanță.