Călin Georgescu este așteptat mâine la poliție. Candidatul interzis trebuie să semneze controlul judiciar. Românii se mobilizează deja și se vor strânge pentru a fi alături de el. Între timp, Georgescu a revenit cu un mesaj pentru români! Fostul candidat la alegerile prezidențiale vorbește despre cum ar trebui să arate un președinte de țară.