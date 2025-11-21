,,Am luat de la părinți, tot ce e bun…Mi-e foarte dor de tata! Din punct de vedere al orientării politice sau opțiunilor politice, am fost întotdeauna pe poziții opuse, întotdeauna! Am lucrat,la un moment dat, pentru unul din ziarele pe care le-a editat tatăl meu. El își dorea foarte mult ca eu sa fac Dreptul, iar eu îmi doream Relații Economice Internaționale. Tata mi-a zis așa: uite, te angajez să-ți scrii rubrica de modă la mine la ziar, te plătesc, iar din banii pe care îi câștigi îți plătești meditațiile la matematică.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.