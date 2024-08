"Sunt anumiti ministri de care noi avem anumite nemultumiri, si in cazul nostru, si in cazul PSD, si cred ca ar trebui sa venim cu anumite completari daca vreti, anumiti ministri, sa fie putin energizat Guvernul in perspectiva toamnei destul de dificile.

Cred ca e nevoie de o anumita remaniere. Remanierea e apanajul premierului.

Noi, fiind la guvernare cu 40% din acest guvern, avem dreptul sa venim cu optiunile noastre si sa explicam ceea ce credem noi ca nu functioneaza. Sunt absolut convins ca premierul va analiza si anumite zone conduse de PSD, si anumite zone conduse de PNL.

E prea putin pentru Klaus Iohannis functia de comisar. Comisia are cateva pozitii foarte importante, doua dintre ele complet noi", a declarat Rares Bogdan la un post TV.