Tensiunile din Coaliție amână adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri. Potrivit unor surse, ar mai fi nevoie de câteva discuții între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan ca să se ajungă la un acord final, iar ședința de Guvern ar putea fi amânată pentru zilele următoare. De câteva săptămâni, PSD și USR discută doar separat cu Ilie Bolojan.



"Incercam sa depasim aceasta situatie. Trebuie sa invatam sa lucram intr-o coalitie de 4 partide, plus un grup al minoritatilor, sa incercam sa intelegem ca mecanismele de luare a deciziilor in coalitie trebuie sa fie respectate. E o coalitie larga, in care trebuie sa invatam cu totii cum sa lucram nu e o perioada simpla", a declarat Grindeanu.

Săptămâna viitoare ar putea avea loc prima ședință de Coaliție după aproape o lună de pauză din cauza tensiunilor. ASTĂZI, social-democrații se reunesc în ședință înainte de a-și da acordul pe forma finală a celui de-al doilea pachet. În tot acest timp, opoziția pregătește o moțiune de cenzură.

"Asumarea raspunderii Guvernului, amendamentele pe care AUR si le-a insusit si motiunea de cenzura care urmeaza a fid epusa de Opozitie pentru a sanctiona ceea ce face Guvernul", a declarat senatorul AUR Petrisor Peiu.



Ca moțiunea să treacă și să ducă la căderea Guvernului ar fi nevoie de mai bine de jumătate din voturile parlamentarilor. Opoziția poate apoi să atace proiectul și la Curtea Constituțională.