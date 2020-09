Orban: Bate vânt de schimbare în toată Moldova. Aș fi jignit să mă conducă unul ca Arsene

"La acest loc care era candva o statiune vizitata de oameni importanti, era plina de viata si care a fost adusa de comunisti in starea in care se gaseste astazi. Cand zic comunism zic inclusiv Arsene si toata ceata lui de valutisti de colt de strada si de șuți. Eu, daca as fi nemtean, as fi jignit sa ma conduca unul ca Arsene", a spus Ludovic Orban.

Judetul neamt si Targu Neamt vor cunoaste dezvoltare. Trebuie, ca sa intelegeti pentru totdeauna, că eliberarea acestui judet de sub un baron sta in pixul sau in votul dvs.Ionel Arsene n-a facut nimic altceva decat sa blocheze dezvoltarea judetului", a spus Mugur Cozmanciuc, candidatul PNL Neamț la președinția Consiliului Județean.

Singura speranță este ca Moldova să scape de baronii roșii, a spus premierul.

"Bate vant de schimbare in toata Moldova. La ora actuala, singurul judet care nu e rosu, singurul judet care nu e calarit de o mafie condusa de baronii rosii, este Suceava. Toate celalalte judete sunt cotropite la ultimele alegeri de baroni rosii, gen Arsene, Buzatu, Oprisan, oameni de nimic, indivizi care n-au adus decat abuzuri, decat izolare, saracie, lipsa de speranta in judetele pe care le-au condus", a spus Orban.

"Este inadmisibil, ca in 2020, sa fie zile in sir uneori, saptamani uneori, cand lumea nu are apa rece, apa rece. Cred ca acest lucru trebuie sa ne dea bine de gandit. Cred ca acest lucru nu se poate intampla intr-o lume civilizata. In acelasi timp, populatia in judetul Neamt plateste aproape cel mai scump pret la apa din tara, in conditiile in care nu este furnizata apa", a mai spus Cozmanciuc.

Ludovic Orban consideră că cea mai mare bucurie din ziua alegerilor ar fi ca Ionel Arsene să piardă în fața PNL.

"PNL este singura forta politica ce are capacitatea de a bate PSD si de a asigura o guvernare locala si nationala care sa duca Romania spre o dezvoltare fara precedent. Deci noi trebuie sa ne propunem victoria si in Targu Neamt si in toate comunele arondate si mai ales in comuna... Grumazesti, de unde e Arsene. Daca il batem pe Arsene imi faceti cea mai mare bucurie pe 27 septembrie, la el acasa", a mai spus Orban.