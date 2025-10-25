Nicușor Dan: „Actualul GUVERN m-a contrazis în legătură cu TVA!”

„ - În campanie electorală ați declarat că nu veți majora TVA-ul la 21%. Ce a intervenit între timp de nu v-ați ținut promisiunea?



- Am explicat asta de mai multe ori, în special în perioada aceea. Am avut niște calcule. Eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare că nu era nevoie de majoritatea TVA-ului.

A venit un guvern, a fost votat de parlament care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea suficientă a deficitului și a venit cu o altă variantă de reducere.”, se arată în dialogul dintre jurnaliști și Nicușor Dan.