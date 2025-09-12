Nicușor Dan avertizează: România ar putea deveni vecină cu Belarus

Nicușor Dan avertizează: România ar putea deveni vecină cu Belarus
Avertisment dur din partea președintelui Nicușor Dan. Liderul de la Cotroceni a transmis că România ar putea să ajungă vecină cu Belarus, în cazul în care Ucraina capitulează. 

"Eu i-aș întreba pe oamenii ăștia dacă le-ar plăcea ca România să fie vecină cu Belarus. Da? Pentru că o conducere prorusă dincolo, bineînțeles, de istoric, de cultura comună, de faptul că suntem, până la urmă, frați, da?

Pentru - să zicem - ipoteza nefericită că Ucraina cedează, da? România nu n-ar mai fi vecină cu Belarus, cu ceva asemănător cu Belarus, ar fi vecină direct cu Federația Rusă. Da? Și nu cred că nimeni care este rațional și cunoaște puțină istorie între România și Rusia vrea chestiunea asta", a declarat Nicușor Dan.