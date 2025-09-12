"Eu i-aș întreba pe oamenii ăștia dacă le-ar plăcea ca România să fie vecină cu Belarus. Da? Pentru că o conducere prorusă dincolo, bineînțeles, de istoric, de cultura comună, de faptul că suntem, până la urmă, frați, da?

Pentru - să zicem - ipoteza nefericită că Ucraina cedează, da? România nu n-ar mai fi vecină cu Belarus, cu ceva asemănător cu Belarus, ar fi vecină direct cu Federația Rusă. Da? Și nu cred că nimeni care este rațional și cunoaște puțină istorie între România și Rusia vrea chestiunea asta", a declarat Nicușor Dan.