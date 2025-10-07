În acest moment este scandal pe scena politică, după ce Nicușor Dan a prezentat în fața liderilor europeni un raport detaliat privind ancheta în curs legată de anularea alegerilor din decembrie 2024.

Dezvăluirea acestor informații a fost primită cu entuziasm de unii lideri occidentali care, potrivit declarațiilor lui Nicușor Dan, au cerut copii ale raportului și au vurt să îl citească în avion.

Gestul președintelui a stârnit un val de reacții în țară. Partidul AUR a calificat documentul prezentat la Copenhaga drept un "pseudo raport" și a anunțat că va prezenta propria versiune a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor de anul trecut, acuzându-l pe șeful statului de presiuni asupra Justiției. Mai mult decât atât, George Simion a declarat că președintele întrunește în acest moment toate condițiile pentru a fi suspendat și a anunțat că formațiunea va traduce și transmite raportul paralel către toate cancelariile occidentale.

În spațiul public deja s-a creat o dezbatere aprinsă privind oportunitatea ca un președinte în funcție să prezinte într-un cadru instituțional concluziile preliminare dintr-un dosar penal aflat în curs, mai ales într-un context în care Justiția nu s-a pronunțat oficial.