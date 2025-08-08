Lucrurile se precipită pe scena politică românească, odată cu anunțul lui Sorin Grindeanu conform căruia Biroul Politic Politic Național al PSD se va întruni luni, pentru a decide dacă formațiunea politică va rămâne la guvernare sau dacă va pleca din coaliție. Mai mult, nu numai PSD este nemulțumit de politica lui Ilie Bolojan, ci premierul are contestatari chiar din mijlocul partidului său, conform informațiilor din culisele politice, aduse de Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.