Nicușor Dan a discutat cu Grindeanu și Bolojan după criticile publice, dar fără niciun rezultat: Atacuri dure la adresa președintelui în ședința PNL

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a avut, miercuri seară, discuții cu liderii principalelor partide implicate în negocierile pentru formarea noului Guvern. Potrivit informațiilor apărute din zona politică, șeful statului a vorbit atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan, imediat după declarația de presă în care a criticat blocajul politic și lipsa unui acord pentru formarea unei majorități, potrivit Realitatea PLUS.

Sursele indică însă faptul că aceste discuții nu au produs un rezultat concret, mai ales în relația cu liderul liberalilor. Informațiile apărute din ședința aflată în desfășurare a PNL arată că nemulțumirile exprimate de participanți s-au îndreptat în mare măsură către președinte.

Atacuri dure în ședința liberalilor

Potrivit informațiilor din interiorul partidului, în timpul reuniunii au fost formulate critici dure la adresa lui Nicușor Dan. Unele dintre acestea au vizat experiența politică a șefului statului și deciziile luate în actualul context politic. În cadrul discuțiilor au fost lansate și acuzații dure din partea unor participanți la ședință. Printre cei care au intervenit s-a numărat și Alexandru Muraru, care a avut o poziție critică față de președinte.

În ciuda întâlnirilor și a numeroaselor runde de negocieri dintre partide, nu există încă o soluție clară privind formarea viitorului Executiv. Discuțiile dintre liderii politici continuă, însă pozițiile rămân, deocamdată, greu de conciliat. Criza politică se prelungește astfel, în condițiile în care partidele nu au ajuns la un acord privind susținerea unei formule de guvernare, iar incertitudinea legată de învestirea noului Cabinet rămâne ridicată.