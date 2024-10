"Am văzut contracandidații care lansează tot felul de atacuri, despre care vă spun sincer, nu am decât să mă bucur și să le apreciez pentru că aceste atacuri nu înseamnă nimic altceva decât că suntem singurul partid care contează în aceste alegeri, în lupta cu PSD și AUR.

Vreau sa fiu pe locul 14 in sondajele lor pentru ca sondajele adevarate le vor face romanii pe 24 noiembrie la vot.

PSD care sacrifica absolut orice pentru a-si duce candidatul in turul doi cu liderul AUR cu George Simion.

Planul Hrebenciuc se pune in opera astfel incat sa faca orice - nu conteaza cum - sa castige alegerile prin orice metode mai putin democratice si morale, liderul PSD.

Am convingerea ca nu-i vom lasa, ca vom intra in turul doi, vom castiga alegerile parlamentare si alegerile prezidentiale in 8 decembrie. Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a declarat Nicolae Ciuca.