"Au fost elemente de organizare la nivelul municipiului Bucuresti. Am stabilit ca, in perioada urmatoare, pana la maximum 90 de zile, vicepresedintele regional sa preia conducerea interimara si sa pregateasca alegerile la nivelul filialei Bucuresti", a declarat Nicolae Ciuca.

"Am avut in analiza si o prezentare pe care Motreanu a prezentat-o biroului legat de analiza ultimelor date iesite din sondajele comandate de PNL si au fost o serie de aspecte legate de modul in care urmeaza sa ne configuram organizarea interna pe verticala", a mai spus Nicolae Ciuca.