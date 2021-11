„Ambele partide au câte o propunere de premier. Am discutat despre structura Guvernului, în funcţie de cine va avea primul funcţia de prim-ministru, dar nu am discutat încă despre cine va fi primul. Am cerut, dacă nu vom avea noi prima dată premierul, să avem ministerul de Finanţe. Şi PNL a cerut, pe bună dreptate, acelaşi lucru dacă nu va avea prima dată premier.

Joia viitoare, am negociat cu toţii, România trebuie să aibă Guvern. Încercăm să mergem cu un acord clar la Cotroceni, în care să se scrie cine este premierul şi până pe ce dată.

Am insistat pentru un premier de la PSD. Vrem să construim un guvern funcțional. Vom continua aceste discuții. Mâine la ora 12.00 reluăm negocierile”, a declarat Marcel Ciolacu.

Referitor la introducerea taxei pe lux, Marcel Ciolacu a spus: „PNL are în continuare ideea că nu trebuie taxe noi, deci finanţiştii trebuie să găsească soluţii ca să găsim bani".