CE ÎȘI ASUMĂ GUVERNAREA PSD



- inflație de 8% în septembrie

- creșterea puterii de cumpărare

- datoria publică sub 46% în 2024

- 10% din PIB pentru investiții

- spriin pentru companiile care produc în România



sursa: document PSD



ianuarie 2025:

- niciun salariat cu normă întreagă și un copil în întreținere nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

- niciun tânăr cu vârsta de 25 de ani, angahat cu normă întreagă, nu va câștiga mai puțin de 500 euro net lunar

- peste 1,5 milioane contracte individuale de muncă, renumerate cu peste 1.000 euro net



sursa: document PSD



- taxă de 1% din cifra de afaceri pentru companiile mari

- fără cumul de pensii speciale

- supraimpozitarea veniturilor mai mari decât indemnizația președintelui

- introducerea impozitului progresiv

- reducerea numărului de ministere și secretari de stat

- fără pensionari speciali angajați în Guvern



sursa: Realitatea PLUS





CU CE VINE PNL LA NOUL PROGRAM DE GUVERNARE



- 0% contribuții sociale pentru al doilea loc de muncă

- eliminarea CAS pentru part-time

- reducerea progresivă a contribuțiilor sociale pe salarii

- toate pensiile pe contributivitate

- neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 lei



SURSA: Realitatea PLUS



CU CE VINE PNL LA NOUL PROGRAM DE GUVERNARE:



- eliminarea scutirilor fiscale în IT și construcții

- reforma taxării proprietății

- menținerea ajutoarelor sociale în energie

- menținerea voucherelor de 50 de euro pentru alimente

- pact de neagresiune între partide

-pact de necolaborare cu AUR



sursa: Realitatea PLUS