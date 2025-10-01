Totodată, Adrian Năstase susține că președintele era preocupat de alte lucruri în acea perioadă, drept urmare nu ar trebui să abordeze acest subiect, spune fostul premier.

De altfel, Năstase susține că înțelege sprijinul pentru Moldova și Ucraina ca cele două să devină membre ale Uniunii Europene, însă, nu ar trebui să minimalizăm faptul că România s-a străduit să respecte toate regulile pentru aderare.

"Este posibil ca, o vreme, Nicusor Dan să fi fost plecat din țară. Altfel, ar fi greu de inteles afirmatia sa, in sensul că „România era nepregătită acum 20 de ani pentru a intra in Uniunea Europeană”. Cei care au trăit in România, in anii aceia, isi amintesc eforturile imense realizate pentru a indeplini criteriile europene, pentru a finaliza 31 de capitole de negociere. A fost nevoie de un efort deosebit pentru a modifica sute de legi si de a adopta alte câteva sute. S-au inființat zeci de instituții pentru a respecta standardele europene, s-au normalizat relatiile cu FMI, s-a obținut statutul de economie funcțională de piață. S-a făcut un efort consensual pentru revizuirea Constituției si multe altele. M-am referit doar la eforturile din perioada in care am fost premier si am finalizat negocierile cu UE dar au fost eforturi importante si inainte de 2000 dar si după 2004 până in 2007 – momentul aderării, in timpul guvernului Tăriceanu.

Ințeleg ideea de a sprijini Moldova si Ucraina să devină membre ale UE dar nu cred că e normal să minimalizăm eforturile pe care noi insine le-am făcut intr-un important proiect de țară!", scrie Adrian Năstase, într-o postare pe blogul personal.