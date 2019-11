Napoleon Spartacus o cheamă pe Viorica Vasilica la DNA

2019-11-22 14:05:02 Fara HOTI. JEFUITORI, TRADATORI, CORUPTI in functii publice !!!

Ceausescu a fost impuscat ca un animal de craciun, dupa un ''proces'' ridicol, pentru ca ciordeii sa jefuiasca tara si sa extermine poporul in liniste ! Ar trebui ca toti cei care au girat si au participat la jaful ultimilor 30 de ani sa fie anchetatzi ... ar fi normal sa explice cit au muncit sa faca zeci si sute de milioane de euroi !??? Sa arate intreprinderile, produsele si locurile de munca create care au produs atita avere ... dar banuiesc ca de la primele intrebari se va descoperi ca sint niste analfabeti, parveniti si oportunisti care nu stiu nici sa se scarpine in nas dar au minciuna si tupeul in singe !!!