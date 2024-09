"PSD-ul numai pierde: si cu Piedone, si cu Ponta. Am auzit si eu ca va fi piedone. Eu l-as sfatui pe Marcel sa nu-i puna pe niciunul", a declarat analistul politic Miron Mitrea.

Reporter: Dar cu dl Piedone n-ati fost de acord in Bucuresti?

Firea: Nu a fost propus de nicio organizatie de partid.

Eu sunt cea mai ranita si neindreptatita pentru ca si dl. Piedone m-a atacat cu minciuni in campania electorala, spunand lucruri despre mine care nu erau adevarate, dar nu au mai contat atunci, in valtoarea campaniei. Bineinteles, rana este inca deschisa, dar in opilitica nu se iau decizii dupa ranile unor colegi.

Realitatea PLUS: Ati facut o intelegere cu Marcel Ciolacu in timpul camoaniei si in prezent pentru urmatoarele alegeri? Mai ales intre partidul PUSL si PSD?

Piedone: Exclus. Asta nu inseamna ca dupa ce vin oamenii din vacanta (...) nu ne asezam cui picioarele sub masa sa discutam, sa negociem pentru viitor.

Realitatea PLUS: Deci nu excludeti o colaborare cu Marcel Ciola cu pentru urmatoarele alegeri?

Piedone: V-am mai spus-o si repet. Partidul Umanist Social Liberalal este un partid, prin titulatura, si social, si liberal. Raspunsul clar in politica nu exista. In politica se poate intampla orice.

Realitatea PLUS: Conform surselor Realitatea PLUS, ureaza sa fiti propus pe listele de la Senat al PSD. Este adevarat? Ati facut o intelegere cu Marcel Ciolacu legata de acest aspect?

Piedone: Momentan sunt cap de lista la PUSL. Vom vedea in ce fel de alianta sunt. Sunt cap de lista la Senatul Romaniei in Municipiul Bucuresti.

Realitatea PLUS: Doriti o alianta cu Marcel Ciolacu pentru urmatoarele alegeri?

Piedone: Poate domnia sa sau alt partid. Inclusiv Nicolae Ciuca isi doreste o alianta cu noi.

"Imi pare rau pentru partidul pe care astazi il reprezint. Reprezint si l-am reprezentat cu cinste - Partidul Umanist Social Liberal - calutul - care a facut valuri in Bucuresti si a facut valuri in tara.

Partidul Umanist Social Liberal – calutul. Votati Cristian Popescu Piedine, care va dormi in strada pentru dumneavoastra, nu in cancelariile de partid sa zic <<Sa traiti, servesc patria!>>. Nu servesc pe nimeni, decat pe dumneavoastra", spunea Piedone pe 6 iunie 2024.