Ministrul Finanțelor: ”Cum încerci să muţi un funcţionar public, cum intră imediat în concediu medical. Cum îşi asumă medicii asta?”

2020-01-25 15:47:09 Constantin Gadea

DOMNULE LUDOVIC ORBAN. Astazi, de la ora 14, a intrat pe Digi ministrul de finante, sa se vaete de unele minuni facute de guvernarea haitei PSD+ALDE, care au dus la o ,,gaura" de peste patru miliarde de euro. Va atrag atentia, ca de urgenta, trebuie ca o Comisie PNL, sa stabileasca cu precizie: ce sume a cheltuit PSD+ALDE in anii 2017,2018, 2019 si PE CE LE-A CHELTUIT. Apoi, DV personal, sa anuntati, pe toate posturile de televiziune, in prezenta intregului guvern, care este dezastrul lasat in urma sa de banda politica BDT condusa de Dragnea si Tariceanu in ultimii trei ani de activitate pucista. Trebuie sa stie tara ce ati luat in primire, nu sa va judece tot ei, cei din BDT, ca nu vreti sa dati pensiile speciale si indemnitzatii dublate copiilor, surpriza pe care v-a pregatito dinainte, cand stiau ca vor sucomba.