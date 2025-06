AVERILE MINIȘTRILOR DIN GUVERNUL BOLOJAN (sursă: declarații de avere/Realitatea Plus)





DRAGOȘ ANASTASIU- viceprim-ministru



- afacerile totale de 84 de milioane de lei pe anul trecut, profitul fiind de 10 milioane de lei.

- acțiuni la mai multe firme



DRAGOȘ PÎSLARU - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene



- un apartament și o mașină în leasing

- 15.000 euro în cont, acțiuni și pensii private de peste 100.000 lei

- peste 150.000 euro/an venituri de europarlamentar



DANIEL DAVID, ministrul Educației



- mai multe apartamente în Cluj, două case de vacanță și mașini

- două milioane de lei în conturi, veniturile care provin din activitatea universitară, consultanță și premii



RADU MIRIUȚĂ, ministrul Economiei



- două locuințe în Târgu Jiu, terenuri, patru mașini

- în conturi are 1,5 milioane de lei și 150.000 de dolari



IONUȚ MOȘTEANU, ministrul Apărării Naționale



- patru apartamente în coproprietate (două în București și două în Pitești)

- peste 150.000 lei și 50.000 euro/dolari în conturi

- venit de 260.000 lei din salarii, chirii și dividende



OANA ȚOIU, ministrul Afacerilor Externe



- nu are bunuri pe numele său

- soțul Oanei Țoiu are două clădiri și un apartament în Grecia, dar și un teren

- conturi bancare și pensie privată de 120.000 lei

- venituri de 141.518 lei din activitate parlamentară