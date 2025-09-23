"Câtă disperare pe USR să-și păstreze ministra! O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România.

Hidrocentrala de la Pașcani – începută acum 40 de ani, finalizată în proporție de peste 75% – așteaptă doar semnătura ministrei USR al Mediului. O semnătură care ar însemna energie ieftină și curată pentru români, protecție împotriva inundațiilor în Moldova și apă pentru comunități și agricultură.

Și totuși, blocaj. De ce? Oare pentru că în spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiții majore în infrastructura energetică. ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din „activism”, dar care nu răspund niciodată în fața cetățenilor pentru facturile mai mari și pentru pierderile de dezvoltare ale României.

În loc să fie ministru al Mediului pentru România, doamna preferă să fie avocatul acestor grupuri de presiune. Să protejeze interese înguste și să sacrifice interesul național.

Iar când este întrebată de Parlament sau criticată public, reacția e mereu aceeași: atacuri sterile, vorbe despre „marketing politic” și „show pe TikTok”. Dar realitatea e simplă: România pierde timp și bani, românii plătesc mai mult, iar proiecte vitale zac în sertare pentru că ministra USR pare să răspundă mai degrabă la agende obscure decât la nevoile țării.