"Duminica avem alegeri parlamentare care genereaza si guvernul, si politicile de guvernare. La partid suntem in regula, suntem toti aici, ne concentram pentru duminica, nu am stins lumina. Alegerile de duminica pot sa insemne ramanerea Romaniei pe o anumita cale predictibila, cu tot ce inseamna program de guvernare coerent, sau sa intram in nu stiu ce experimente cu energii", a spus Mihai Tudose.

Intrebat daca ia in calcul sa-si dea demisia, Tudose a replicat: "Demisia? Sunt seful campaniei la parlamentare, despre asta vorbim. E vorba despre alegerile care genereaza Guvernul. Duminica, romanii trebuie sa aleaga intre oferta noastra, care e coerenta, are cap si coada, si am demonstrat ca stim sa guvernam. Poate nu suntem cei mai buni. Eu inteleg ca exista voturi antisistem. Pana la urma, electoratul este stapan pe votul lui.

Politicile promovate de PSD nu au esuat. Poate am avut o problema cu transmiterea realizarilor. Noi am facut autostrazile pe care circula oamenii, spitalele.

Este un esec, asta e, o sa tragem concluziile dupa, nu in timpul razboiului - dupa 9 decembrie. Daca romanii vor alege din nou un experiment, facem experimentul pentru ca romanii sunt stapani pe tara, nu altcineva."

Intrebat daca se va schimba intreaga conducere la PSD, Tudose a explicat: "Toate discutiile vor avea loc dupa 8 decembrie, vom avea o analiza atunci. Probabil va fi o alianta de guvernare dupa 1 decembrie."

Intrebat daca PSD ia in calcul sa ramana in opozitie dupa alegeri, Tudose a declarat: "Avem toate optiunile deschise, optiunea 1 e sa fim la guvernare. Suntem cel mai mare partid, sper sa ramanem asa. Conteaza cine va guverna tara. Nu presedintele da pensii, nu el face infrastructura."

Intrebat pe ce prezenta la vot mizeaza, Tudose a declarat ca pe una cel putin la fel de mare ca la turul 1 al alegerilor prezidentiale, adica peste 50%. "Ma bazez pe votul de la prezidentiale si pe aceasta emulatie electoral", a spus Tudose.

Referitor la scenariul in care partidele extremiste ar obtine un scor mare, Tudose a spus: "Vorbim pe 2. Avem o multime de strategii, dar asta nu inseamna ca vi le spun acum pe scari."