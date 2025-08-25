„Noi credem că în momentul de față cei care conduc România nu o fac în mod legitim. Avem o majoritate care a ajuns să captureze statul român contrat voinței românilor. Este o majoritate care înainte de Coaliție spunea «Nu vom face coaliție cu ceilalți» și iată că ei sunt astăzi în coaliție.
Miza lor o reprezintă resursele statului român, devalizarea României, continuarea procesului de vânzare a avuție națională. Tocmai de aceea noi în mod continuu vom continuă pentru a da jos acest președinte nelegitim și acest guvern și premier nelegitim. Considerăm că singură soluție reală o reprezintă revenirea la cetățean, revenirea la urme, alegeri anticipate, astfel încât românii să fie cei care decid cine trebuie să conducă România", a declarat Marius Lulea pentru Realitatea PLUS.
Marius Lulea (AUR): Vrem alegeri anticipate. Românii trebuie să aleagă cine să conducă țara
