„Am crezut că a fost depășit momentul și s-au adus explicații la acea declarație... Totuși, dacă intrăm într-o logică, orice conflict la un moment dat se închide cu o negociere sau cu o înțelegere, indiferent cine câștigă și cine pierde. Eu am specificat că dl Vasile Dîncu nu s-a referit niciodată la un teritoriu pe care eventual l-ar ceda Ucraina”, a spus Marcel Ciolacu.

„PSD nu are nicio dificultate în alegerea unui nou ministru al Apărării. Decizia o voi lua alături de colegii mei, astăzi la ședința de la ora 18.00. Eu cer ferm ca funcția să fie ocupată ca interimat de premierul Nicolae Ciucă. Astăzi vom avea Birou Permanent la PSD. Eu nu am avut nicio înțelegere cu nimeni, am avut o singură discuție cu premierul și cred că e cea mai indicată persoană să preia interimatul. Nu luăm în calcul decoamdată niciun nume", a declarat președintele PSD.

Vasile Dîncu a demisionat din funcția de ministru al Apărărării luni, iar liderii PSD caută un înlocuitor pentru acesta. În acest sens, cei de la PSD au convocat ședința Biroului Politic Național, care va avea loc la ora 18.00, în sediul din Kiseleff.