Lusi Lazarus: Oficialii americani au rămas „cu gura căscată” când au aflat despre anularea alegerilor din România VIDEO
Luis Lazarus
Europarlamentarul Lusi Lazarus afirmă, într-un videoclip publicat online, că oficiali americani din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților ar fi fost surprinși de informațiile privind anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024.
„Salutare, oameni buni! Acum ieșim de la Comisia Juridică din Camera Reprezentanților. Am fost aici și am discutat practic toate detaliile. Le-am lăsat acel mare dosar, care era mai mult decât evident. Știau și ei unele lucruri. Lucrurile pe care nu le-au știut au fost, în mod paradoxal, chiar cele legate de Blinken. Asta a fost chiar ceva incredibil. În momentul în care le-am spus că Blinken este omul care a dat ordinul să fie anulate alegerile, pe motiv că era vorba despre ruși, ei au rămas toți cu gura căscată și au notat - erau patru și și-au notat toți. Apoi a urmat discuția despre felul în care funcționează alegerile din România, și anume că erau nedumeriți cum anume să fie băgați în interdicție unii oameni să candideze, fără să aibă dosar penal”, spune Lazarus.
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