Luni, ședință decisivă a PSD: sunt în joc bugetul și viitorul Guvernului Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

România ar putea rămâne fără Guvern săptămâna viitoare! Social-democrații amenință că nu vor vota bugetul, pentru că nu cuprinde suficienți bani pentru toate măsurile de sprijin, ceea ce ar duce automat și la ruperea coaliției. Decizia se va lua luni, într-o ședință a liderilor PSD.

Social-democrații au intensificat criticile la adresa premierului Ilie Bolojan. Recent, unul dintre social-democrați a postat un mesaj pentru Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook, în care îl acuză că „are ciudă pe poporul român și îi face plăcere să taie cu barda din veniturile celor vulnerabili, ale celor care muncesc, ale celor care o duc din ce în ce mai greu”.

Reprezentanții PSD îl acuză pe Bolojan și de „orgoliu fără margini” și de „rea-voință”, criticându-i totodată atitudinea față de partenerii de coaliție, pe care o consideră responsabilă pentru blocarea negocierilor pe buget. Social-democrații solicită deblocarea situației și amenință că nu vor vota bugetul în forma actuală.

Decizia finală privind susținerea sau respingerea proiectului de buget va fi luată luni, într-o ședință a liderilor PSD. Potrivit surselor Realitatea PLUS, dacă partidul va decide să nu voteze bugetul, aceasta ar putea conduce la căderea Guvernului. Totodată, liderii social-democrați vor decide în cadrul ședinței partidului dacă vor continua să facă parte din coaliție sau dacă vor solicita demiterea premierului și scoaterea USR de la guvernare. Orice decizie în această privință va fi luată după finalizarea adoptării bugetului.

