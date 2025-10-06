"Ilie Bolojan va face ceea ce i se va spune de către cei care l-au susținut și pe el, și pe dl Nicușor Dan. Unii zic că sunt francezii, eu cred că nu sunt numai francezii, sunt tot ce înseamnă conducere europeană, Exact aceeași entitate. Din punctul meu de vedere, dl Nicușor Dan nu este de înlocuit pentru ei, adică vor să îl tină cu orice preț. Ilie Bolojan este un om care poate fi înlocuit cu, nu știu, Ilie Bolojan 2. Problema nu este cine va fi primul-ministru pentru că va lucra la fel, la impuse.

Dl. Nicușor Dan, din moment ce a mers la Bruxelles că să se justifice în față unora, nu poate să schimbe primul-ministru până când nu ia un accept că, din păcate, aici am ajuns ca și țară, ca și conducere a statului român", a declarat Dragnea.