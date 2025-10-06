Liviu Dragnea, declarații incendiare: "Nicușor Dan și Ilie Bolojan fac jocurile francezilor". Ce spune despre un posibil înlocuitor al premierului la Palatul Victoria

Liviu Dragnea/ Arhivă foto
Liviu Dragnea a detonat bomba în direct la REALITATEA PLUS. Fostul lider social-democrat susține că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan fac jocurile francezilor și liderilor de la Bruxelles. Totodată, Liviu Dragnea susține că, indiferent cine îi ia locul lui Bolojan la Palatul Victoria, va continua să respecte ordinele venite de la vârful Uniunii Europene. 

"Ilie Bolojan va face ceea ce i se va spune de către cei care l-au susținut și pe el, și pe dl Nicușor Dan. Unii zic că sunt francezii, eu cred că nu sunt numai francezii, sunt tot ce înseamnă conducere europeană, Exact aceeași entitate. Din punctul meu de vedere, dl Nicușor Dan nu este de înlocuit pentru ei, adică vor să îl tină cu orice preț. Ilie Bolojan este un om care poate fi înlocuit cu, nu știu, Ilie Bolojan 2. Problema nu este cine va fi primul-ministru pentru că va lucra la fel, la impuse.

Dl. Nicușor Dan, din moment ce a mers la Bruxelles că să se justifice în față unora, nu poate să schimbe primul-ministru până când nu ia un accept că, din păcate, aici am ajuns ca și țară, ca și conducere a statului român", a declarat Dragnea. 