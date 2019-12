Liderul interimar al PSD anunță un nou proiect politic, cu parteneri vechi

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, pentru un post TV e știri, că „este posibil” ca partidul pe care îl conduce să aibă un proiect politic comun cu Pro România și ALDE la viitoare alegeri.

Despre o posibilă revenire a lui Mihai Tudose în partid, Ciolacu a precizat că decizia aparţine organizaţiei locale de la Brăila: „Eu nu voi exclude pe nimeni atâta timp cât voi fi preşedinte interimar. Este decizia organizaţiei”.

El a precizat că Victor Ponta nu se poate întoarce în PSD, dat fiind că este deja liderul unei alte formațiuni politice, dar e posibil să aibă proiecte politice comune la viitoare alegeri.

„Domnul Ponta nu poate să vină pentru că este liderul altui partid, are alt proiect politic, a şi anunţat că nu doreşte să vină, eu mă bucur de acest lucru. Dacă vom avea un proiect politic, nu ştiu dacă vom face o fuziune, dar este posibil să avem un proiect politic comun pentru anumite alegeri. În politică nu poţi să excluzi aceste lucruri, şi cu ALDE, cu domnul Tăriceanu am o comunicare foarte bună. Până la următoarele alegeri vom vedea, dar nu pot să exclud anumite alianţe politice, înseamnă că mă descalific eu ca şi om politic. Domnul Grindeanu a fost exclus din partid, iar eu am anunţat că toţi cei excluşi pot să se întoarcă în partid”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru postul TV.