George Simion: Domnul Geoană este o păpușă globalistă. Vorbește despre orice, doar ca să-l bage lumea în seamă. Este de jumătate de an în campanie prezidențială, chiar dacă ocupă o funcție la NATO, și predicția mea electorală pentru domnul Geoană este că va lua undeva între 5,5 și 6 la sută. Nu are partid, nu are structuri. Îi are pe unii și pe alții care l-au tocat de bani până acum.

Realitatea PLUS: Câți candidați poate să aibă AUR la președinția României? Zece.

George Simion: E o cifră a excelenței și e nota 10.

"Votați, mă!", așa este intitulată piesa maestrului Puric. A jucat-o la Gherla. A fost o bucurie să ne revedem. Este o opțiune, în funcție de scenariul politic. Dacă colegii mei pe 16 iunie mă vor alege pe mine și vom merge pe strategia în funcție de ce vedem și pe piața politică că vom candida cu președintele partidului nu mă dau în spate.

Nu vreau să se creeze cumva impresia că aș fi un fricos. Am multe defecte, ca oricine, dar fricos nu sunt.