Anca Alexandrescu: Ce relatie aveati dvs cu dl. Geoana?

Dorin Cocos: De prietenie, sa zicem.

Anca Alexandrescu: Cum adica <<Sa zicem>>?

Dorin Cocos: Pai daca ma duceam la el in Cucu Starostescu, beam pe-acolo cafele. Ne facea dna Mihaela cate o prajiturica. Sa stiti ca tot timpul l-am invatat numai de bine. I-am zis: <<Ba, nu candida impotriva lui Basescu ca nu ai sa il bati. Nu te asa dus in eroare de unii si altii. Fa ce-o face. Nu stiu, baga-ti piciorul in gips>>. Glumeam. Ai un feeling, na. Incercam sa ii explic ca e mai bine asa.

Cum si pe desteptul asta de Ponta la fel l-am invatat. Dupa ce a rupt alianta cu Crin i-am zis: <<Bai, ai facut cu Tariceanu. Foarte bine, pune-l pe el sa candideze. Are alta statura, are o voce si da bine, zic. Lumea a trait bine pe vremea guvernului Tariceanu.

Anca Alexandrescu: Lui Ponta ii era frica de ei?

Dorin Cocos: Cred ca avea o relatie buna la inceput cu ei, numai ca Victor - la cata minte are - l-a amenintat pe Coldea - ori in glumele alea proaste care le face el - da i-a zis lui asta ca il baga la puscarie si atunci asta ce sa faca: <<Pai stai, ma, ca te bag eu pe tine>>.