Firma de consultanță a lui Victor Ponta, VP Projects Advisers, a avut în anii 2021 și 2022 o cifră de afaceri uriașă, de aproximativ 1,3 milioane de euro, cu un profit net de peste 1 milion de euro.



Premierului Ciolacu, Victor Ponta îi oferă consiliere în calitate de persoană fizică. Ponta spune că nu are contracte și nu face afaceri cu statul român, însă activitatea sa juridică este în strânsă legătură cu funcția de consilier onorific.



Conform jurnaliștilor de investigații, tranzacțiile făcute de VP Projects Advisers arată conexiuni cu societăți din Turcia, China și Grecia, cu una dintre firmele austriece care exploatează pădurile României, dar și cu diferiți artizani de proiecte guvernamentale. Interesant este că Ponta s-ar fi ocupat inclusiv cu recuperarea unor creanțe din Albania, o țară despre care se spune că ar fi frecventată chiar de Florian Coldea.



Presa vorbește și despre contractele lui Ponta cu magnații din domeniul mineritului. VP Projects Advisers a emis facturi către Cuprumold Mining SA, fosta societate de stat Moldomin, deținută de Cengiz Holding. Turcii care controlează compania au în administrare zăcământul de cupru de la Moldova Nouă, al doilea ca mărime din România. Cu ajutorul consultanței oferite de Victor Ponta, Cuprumold Mining SA a câștigat în instanță dreptul de a exploata cuprul, după un proces de durată cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Începând cu 2025, turcii ar putea să scoată la suprafață zece milioane de tone de cupru pe an. Pentru consultanță, firma lui Victor Ponta a emis 18 facturi, în valoare totală de aproape 390.000 de euro.



Surprinzător este că exploatarea minieră nu este singurul obiectiv din România de pe lista companiei Cengiz Holding. Împreună cu un alt gigant turc, Mapa Group, Cengiz trebuie să ducă la bun sfârșit un tronson al autostrăzii Sibiu - Pitești. CNAIR a predat șantierul către Cengiz în urma unei licitații care a conținut doar oferta grupului. Proiectul este de o complexitate deosebită și valorează 845 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile.





Influența lui Ponta nu se oprește aici. Alături de Schweighofer și Kronospan, Egger este una dintre cele mai mari companii austriece care exploatează lemn din pădurile României. Reprezentanții societății au apelat și ei la consilierea oferită de Victor Ponta, spun jurnaliștii de investigații. În mai puțin de doi ani, Egger a plătit 13 facturi către firma de consultanță a politicianului, iar suma totală a acestora se ridică la aproape 40.000 de euro. În trecut, jurnaliștii de investigații scriau despre amenda uriașă pe care au primit-o austriecii de la Consiliul Concurenței. Aceștia au fost sancționați cu 22,6 milioane de lei pentru practici de cartel, alături de Schweighofer și Kronospan.





Într-o reacție pentru Realitatea Plus, Ponta a spus că VP Projects Advisers SRL nu a avut niciodată contracte cu instituții publice sau societăți comerciale cu capital de stat și că nu a încasat niciodată bani publici.





De asemenea, Victor Ponta este nemulțumit de faptul că jurnaliștii au avut acces la datele privind activitatea firmei sale și îi condamnă pe funcționarii care au pus informațiile la dispoziție. Despre aceștia, spune că au comis un abuz în serviciu.