"E o mare bucurie sa ne aflam azi la lansarea candidatului pentru Primaria Capitalei sustinut de PSD si PNL. Activitatea politica in tara noastra e perceputa de romani ca fiind una egoista, in care politicienii sunt mai mult interesati de ce se intampla cu ei, nu cu cetatenii. Personal cred ca asta se poate schiba. De cand am intrat in Armata si pana acum am fost in slujba tarii si a romanilor.

E timpul sa lasam deoparte orice orgoliu, tot ce a insemnat istoria confruntarilor politice intre doua dintre cele mai mari partide politice. Am construit Coalitia care si-a asumat trecerea prin aceste momente dificile. Chiar daca azi, de Ziua Fericirii, nu am adus fericirea, eu cred ca am adus normalitatea pentru toti romanii.

Pe acest model, decizia noastra a fost sa dam dovada de unitate, nu de dezbinare si sa creem o echipa puternica care sa reprezinte interesele romanilor.

Acesta este si motivul pentru care am venit cu acest candidat comun: dl profesor Catalin Cirstoiu. Nu am venit cu un candidat politic, ci cu un om care nu a facut nimic altceva in viata lui decat sa slujeasca oamenii. Am venit cu un om care nu e interesat de afaceri, de scena si show-ul si afecerile de la tv, ci care e interesat sa faca lucruri.

Nu vorbim doar de un om, de un candidat impotriva altui candidat, ci de o echipa care vine sa se ocupe cu adevarat de problemele bucurestenilor.

E un medic cunoscut, decanul facultatii de Medicina, managerul Spitalului Universitar din Bucuresti, are in subordine 3500 de oameni, trateaza anual aproape o jumate de milion de pacienti si in fiecare zi gestioneaza situatii de criza. Bucurestiul e in criza si e nevoie de un om care sa gestioneze aceste crize.

Tot ce a realizat in viata si tot ce inseamna managmentul Spitalului Universitar presupune abilitati de a conduce o echipa.

Dincolo de calitatile lui Cirstoiu si de virtutile echipei domniei sale, discutam de sprijinul pe care il are de la doua partide plitice si care vor asigura tot ceea ce este necesar pentru ca acesta sa castige primaria Capitalei nu pentru dumnealui, nu pentru Coalitiei, ci pentru bucuresteni.

Aveti incredere si va dorim succes! Sa ne vedem la Primaria Capitalei", a transmis Nicolae Ciuca, in discursul sustinut la Parlament.