Klaus Iohannis, premiant al Planului Kalergi. Ce se află în spatele distincției

Aceste cuvinte, in original: "Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen!", sunt citate când cineva şi-a îndeplinit o sarcina, şi-a terminat o misiune şi e cazul să se retragă, să plece! Mutatis-mutandis, privim la stirea proaspata ca presedintele Romaniei a primit premiul Coudenhove-Kalergi, "un premiu foarte important pentru consolidarea Europei".

Premiul a fost acordat de către Alteța Sa Serenisimă, Prințul Nikolaus von Liechtenstein, Președintele Societății Europene Coudenhove-Kalergi. "Decizia de acordare a premiului pentru anul 2020 Președintelui României a fost adoptată de membrii Societății Europene Coudenhove-Kalergi pentru meritele sale deosebite de politician care, prin dedicarea pentru valorile europene, contribuie decisiv la consolidarea integrării României în comunitatea statelor europene", se mentioneaza in comunicatul oficial.

Premiul European „Coudenhove-Kalergi" se acorda la fiecare doi ani unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către Societatea Europeană Coudenhove-Kalergi, înființată în 1978 în memoria "marelui vizionar european" Richard von Coudenhove-Kalergi. Intamplator sau nu, in 2015, acelasi premiu l-a primit Angela Merkel, chiar in anul in care Klaus Iohannis si-a inceput activitatea ca presedinte al Romaniei (dupa alegerile din decembrie 2014, cand a castigat - surprinzator - al doilea tur importiva lui Victor Ponta, cu sprijin masiv "din afara", dupa cum a comentat presa interna si internationala). Angela Merkel, trebuie mentionat, este un fan declarat al "lucrarii lui Coudenhove-Kalergi" si la evolutia Europei gandita de "marele vizionar". La fel cum este si Klaus Iohannis.

Mai putina lume stie, insa, ca pe langa lozincile "de bine" ale Contelul Kalergi referitoare la o "Europa unita, prospera si pasnica", care conte activa in zona oculta a societatilor secrete cu interese politice de acaparare a puterii, acesta este autorul asa-numitului "Plan Kalergi", care nu este atat de binevoitor fata de cetatenii de rand ai Europei, dar si fata de tarile europene care nu fac parte din "elita statelor". Romania, de pilda, conform planului respectiv este privita ca o "tara vasala". Pe de alta parte, planul Kalergi incurajeaza migratia masiva din Orientul apropiat si indepartat, in vederea constituirii unei populatii metise, care sa fie indobitocita si docila, o masa de manevra pentru elitele europene.

Vedem ca migratia respectiva este incurajata de liderii europeni, primul val masiv a fost salutat de Angela Merkel inca din 2014, ceea ce a si condus la decernarea premiului din 2015 pe care l-a primit. Acum, chiar in zilele acestea, vorbim despre un nou val masiv de imigranti in Europa, chiar in momentul cand Kaus Iohannis primeste premiul. Daca Occidentul e gata populat de migranti, a sosit randul Romaniei, alaturi de alte state est-europene, sa preia sutele de mii, sau poate milioanele de imigranti? Mai ales ca Romania a fost depopulata voit, cu o Diaspora ce se apropie de 5 milioane de romani. Locurile goale din tara sunt pregatite pentru alte milioane de migranti din Orient?

