Detalii despre jocul politic al lui Victor Ponta, prin care a răsturnat rezultatele alegerilor prin influențarea indirectă a votului românilor. Mai exact, susținut de televiziunea prietenului său fugit din țară și cercetat pentru multiple infracțiuni, fostul premier al României s-a agățat de toate pârghiile pentru a-l sabota pe Crin Antonescu. Miza jocului coordonat de sistem nu era ca Ponta să câștige, ci doar pentru a-l scoate pe candidatul coaliției din turul al doilea. Asta pentru ca scrutinul să aibă un rezultat clar: ca lupta să se dea între Nicușor Dan și George Simion.



"Victor Ponta, care are o problema cum conduc eu partidul AUR, cum nu stiu eu sa fac pace cu sistemul", declaravGeorge Simion.



În primul tur al alegerilor, care au avut loc pe 4 mai anul acesta, câștigător detașat a ieșit George Simion, cu un procent de aproape 41%, adică peste 3.800.000 de voturi. Însă lupta a fost extrem de strânsă între următorii candidați clasați pe locurile 2 și 3. Nicușor Dan a reușit să intre în turul al doilea cu o diferență mai mică de un procent. Mai exact, l-a bătut pe candidatul coaliției cu doar 88.781 de voturi. Este aproape același număr de voturi pe care Ponta a reușit să le strângă după ce l-a atacat în nenumărate rânduri pe Crin Antonescu la goarna fugarului Ghiță.



"Cu siguranta, a spus-o pana la urma dl Hunor Kelemen ca el nu e asa dependent de Bucuresti, el depinde si de Budapesta. Se descucra, ca sa zic asa. A zis: <<Domne, daca nu castiga Antonescu coalitia asta s-a destramat>>. Si am zis ce veste buna ati dat. Iata un motiv pentru toti romanii sa voteze cu un alt candidat", declara Ponta in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale.



Victor Ponta s-a cățărat pe valul suveranist pentru a influența votanții și s-a folosit inclusiv de Biblie, pe care s-a făcut că o citește cu mare interes chiar în timpul unei dezbateri electorale.



Dar nu s-a oprit aici. Ba chiar l-a și copiat pe Călin Georgescu. Ponta a făcut tot posibilul să fie asociat cu imaginea candidatul interzis de regim.

"Ca amandoi - si nu doar Georgescu-Ponta - multi altii, suntem patrioti; ne iubim tara asta si intelegem ca ajunge ce au facut cu ea", spunea Ponta.



Acum, Victor Ponta continuă să facă jocuri politice, ca fals suveranist. Și îl susține tiktokerul Makaveli, care are mai multe dosare penale deschise pe numele său, în cursa pentru Primăria Capitalei.