Ion Iliescu, comemorat la 40 de zile de la deces, la cimitirul Ghencea Militar - VIDEO

La mormântul lui Ion Iliescu s-au adunat astăzi persoane care l-au admirat și respectat de-a lungul anilor, pentru a-i aduce un omagiu. O slujbă religioasă a fost oficiată, conform tradiției, în cadrul momentului de pomenire. Comemorarea s-a desfășurat într-un cadru sobru și intim, marcând exact 40 de zile de la trecerea în neființă a fostului președinte al României.

 

Evenimentul a fost organizat într-un cadru sobru, la mormântul său, unde s-au adunat apropiați, foști colaboratori, membri ai familiei și cetățeni care l-au respectat de-a lungul anilor. O slujbă religioasă a fost oficiată conform tradiției ortodoxe, marcând momentul de pomenire.

Ion Iliescu – figură centrală a tranziției postcomuniste

  • A fost primul președinte al României postcomuniste, cu trei mandate: 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004.

  • A jucat un rol esențial în evenimentele din decembrie 1989, fiind perceput de unii ca garant al stabilității, iar de alții ca simbol al continuității regimului comunist.

  • După retragerea din viața politică, a rămas o figură controversată, dar influentă în istoria recentă a României.

 