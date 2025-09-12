Ion Iliescu, comemorat la 40 de zile de la deces, la cimitirul Ghencea Militar - VIDEO

Evenimentul a fost organizat într-un cadru sobru, la mormântul său, unde s-au adunat apropiați, foști colaboratori, membri ai familiei și cetățeni care l-au respectat de-a lungul anilor. O slujbă religioasă a fost oficiată conform tradiției ortodoxe, marcând momentul de pomenire.
Ion Iliescu – figură centrală a tranziției postcomuniste
-
A fost primul președinte al României postcomuniste, cu trei mandate: 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004.
-
A jucat un rol esențial în evenimentele din decembrie 1989, fiind perceput de unii ca garant al stabilității, iar de alții ca simbol al continuității regimului comunist.
După retragerea din viața politică, a rămas o figură controversată, dar influentă în istoria recentă a României.