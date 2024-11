"Am ajuns la 1.000 de zile de război ilegal împotriva Ucrainei. România va continua să sprijine Ucraina şi poporul său curajos pentru a obţine victoria şi o pace justă şi durabilă, stabilitate şi rezilienţă economică, integrarea în UE şi NATO", a transmis şeful statului, marți, într-un mesaj de pe platforma X.

We\"ve reached #1000 days of illegal war against #Ukraine. Romania 🇷🇴 will continue to support Ukraine 🇺🇦 and its brave people to achieve victory and a just and lasting peace, economic stability and resilience, EU and NATO integration. @ZelenskyyUa #StandWithUkraine