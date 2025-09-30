Liderii PNL se vor reuni, în această seară, de la ora 18:00, într-o ședință la sediul partidului și vor discuta despre reducerile de cheltuieli din administrația centrală și locală. Asta, în condițiile în care, în Coaliție asistăm de câteva săptămâni la un blocaj total în negocierile pe această reformă.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, la nivel de conducere, liberalii insistă în continuare cu concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală.

În teritoriu însă, lucrurile nu stau la fel. Primarii sunt nemulțumiți de această propunere și să se găsească altă variantă de reducere a cheltuielilor. Mai exact, să le fie lăsată mână liberă să decidă ei de unde să taie pentru a reduce cheltuielile.