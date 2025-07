Născut în județul Maramureș, la Târgu Lăpuş, Herman Berkovits, în vârstă de 78 de ani, a urmat Medicina la Cluj, iar ulterior a plecat în Israel, unde și-a desăvârșit cariera. Consul onorific al României în Israel, Herman Berkovits este şi doctor honoris causa şi decorat de universităţi de medicină recunoscute din România, precum cele din Cluj, Bucureşti şi Iaşi.

„Sunt și patriot israelian, și patriot român. M-am născut aici. Am făcut școala, liceul și facultatea aici. Medic cunoscut am devenit datorită educației medicale din Cluj. Cum să nu fiu mândru?”, a precizat dr. Herman Berkovits, pentru DC News, după ce a fost numit consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan.

Iar această numire, dincolo de valoarea ei simbolică și profesională, pentru cunoscutul medic este una de suflet.

„Mă bucur că am această onoare, de a face parte din echipa premierului Ilie Bolojan. Dar aceste lucruri le fac din inimă, nu pentru titluri, le fac din dragoste pentru România. Sunt onorat și mă bucur că pot face legături între România și Israel. Dragostea mea pentru aceste țări mă face să fiu intermediarul multor întâlniri care contează. Voi face tot ce pot pentru a realiza și mai multe relații între cele două țări”, a spus medicul.

Herman Berkovits promovează România ori de câte ori are ocazia.

„Eu cu Benjamin Netanyahu avem multe ore de discuții și mi-a spus că-i vorbesc tot timpul despre România. Așa sunt eu. Și le vorbesc tuturor israelienilor pe care îi întâlnesc. Vreau să știe ce țară frumoasă avem! Mai știți vreo țară în lume care are de toate - și munte, și mare, și râuri... Pădurile acelea imense, frumoase! Ce nu are România... Îmi place să mă plimb în pădurile României. Abia aștept, când voi ajunge la Târgu Lăpuș, să văd și pădurile de acolo! România are, dincolo de aceste frumuseți, și frumusețe umană. Am mulți prieteni în România. Legătura mea este foarte apropiată de România”, a mai spus Herman Berkovits.