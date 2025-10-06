Ședință crucială la PSD. Social-democrații se reunesc la ora 13:00 ca să decidă cu ce mandat merg la ședința Coaliției de mâine, cea în care ar trebui să se ia decizia finală în privința concedierilor din administrația locală.

Asta, după ce unul dintre liderii importanți ai partidului a dat semnalul că PSD s-ar putea opune noilor tăieri până când nu se adoptă pachetul de relansare economică.

Sunt tensiuni uriașe în Coaliție pe această temă pentru că proiectul trebuia sa fie gata încă de luna trecută, iar la ultima ședință se convenise o variantă care părea să fie acceptată de toate partidele