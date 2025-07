"În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți anterprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor". Este reacția lui Dragoș Anastasiu după ce mai mulți lideri politici i-au cerut demisia după dezvăluirile Realitatea PLUS.



Darea de mită (confirmată clar) este valoare europeană?! Unul din cei cinci vicepremieri, Dragoș Anastasiu, trebuie să plece URGENT!



"Vicepremierul Anastasiu, cel care organizese el un grup de privați, un grup de prieteni care să învețe, chipurile, statul cum să optimizeze companiile trebuie să își dea demisia. Omul, timp de 8 ani de zile, a dat mită la ANAF, recunoaște chiar el, ca să îi protejeze afacerile. Păi, cum să mai poată rămână un astfel de om în fruntea Guvernului?", a declarat deputatul social-democrat Daniel Zamfir.



Potrivit documentelor, Dragoș Anastasiu a fost citat ca martor într-un dosar de corupție după ce timp de 8 ani a dat mită la ANAF ca să scape de controale. Culmea, acum este însărcinat cu reforma companiilor de stat. Nu este singura controversă din jurul vicepremierului milionar. Recent, s-a aflat că acesta a înființat în secret la Guvern un grup de consilieri din mediul privat.



Reporter: Nu poate exista poate un conflict de interese ca cineva din privat sa vina sa restructureze o companie de stat? Va intreb asta doar pentru ca au existat suspiciuni, inclusiv din partea unor lideri politici ca anumite persoane din acest grup poate si-ar dori sa devalizeze o companie de stat in favoarea propriei companii.

Dragos Anastasiu: Eu nu am niciun fel de indiciu in acest sens. Mai mult decat atata, fiecare a semnat deja de la prima intalnire o nota de confidentialitate.



De-a lungul timpului, el a avut mai multe declarații controversate.

„Noi importăm şi un alt tip de cultură în turism. Oamenii din Asia, de exemplu, sunt născuţi ca să servească , între ghilimele. Pentru ei, a servi reprezintă o mare onoare. Ceea ce la noi nu prea este. A servi înseamnă „dar ce, eu sunt sluga nu ştiu cui?” Cam asta e mentalitatea noastră, a românilor.”, sustinea Anastasiu in trecut.



Dragos Anastasiu: Stiu ca nu e un lucru placut sa iti pierzi jobul, dar tara asta are atata de multa treaba de facut. Numai cine nu doreste nu munceste in Romania.



Și în perioada pandemiei de Covid a șocat cu opiniile sale.

"Vad ca noi toti am uitat de ceea ce inseamna virusul gripal, care este mult mai daunator decat coronavirus, si ne-am aruncat cu o isterie mondiala pe acest coronavirus. Daca nu ai peste 50 de ani si nu vii din China, sansele sa mori de coronavirus sunt 1 la 450 de milioane. Sansa sa te calce tramvaiul in orasul tau natal este infinit mai mare decat cea sa mori de coronavirus. Niciun copil sub 10 ani nu se imbolnaveste, sau nu ca nu se imbolnaveste, nu are simptome", afirama Anastasiu.



Milionarul a avut și relații controversate, spre exemplu cea cu interlopul Nicu Gheară. Cei doi au fost fotografiați împreună la grătare și petreceri private.