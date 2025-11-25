"Dacă vrem să scoatem România din această situație dificilă în care ne găsim, una din condițiile de baza este să ai o stabilitate politică. Oamenii responsabili înțeleg că această condiție e necesară, dar nu e suficientă. Trebuie să ai și acțiune politică, să iei decizii, să ai voință, să faci ca lucrurile să se întâmple.

Pentru că încrederea în România, nivelul dobânzilor pe care noi le plătim ține și de stabilitatea politică. Menținerea acestei stabilități nu e doar o idee generoasă sau una interesată că cineva să stea pe funcții. E pur și simplu un element de bază al redresării României, a predictibilității deciziilor care se vor lua în perioada următoare. Și eu, personal, încerc să fac în aceste zile și de când sunt pe post tot ce ține de mine pentru a menține o atmosferă civilizată în coaliție, nu deschid televizoarele, nu mă iau după declarații pentru că altfel în fiecare zi am putea să denunțăm ceea ce fac unii sau alții, dar nu asta e soluția", a declarat Ilie Bolojan.