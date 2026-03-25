Grindeanu: „Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Finanţe pentru a discuta reducerea accizelor”
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, la Parlament, că Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Ministerul Finanţelor pentru a analiza posibilitatea reducerii unor taxe, în special a accizelor, în contextul creşterii preţurilor la energie şi carburanţi. Liderul PSD a vorbit şi despre lipsa dialogului dintre Guvern şi sindicate, după o întâlnire de peste două ore cu marile confederaţii sindicale.
Discuţii privind reducerea taxelor la energie şi carburanţi
Preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că ordonanţa privind energia, programată iniţial pentru şedinţa de Guvern de miercuri, a fost amânată.
Consilul Economic și Social a respins proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru plafonarea prețurilor la carburanți
„Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a afirmat Grindeanu.
El a comentat şi anunţul Guvernului privind utilizarea încasărilor suplimentare din TVA pentru o schemă de compensare: „Lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”.
Întâlnire de două ore cu sindicatele: „A reieşit o lipsă de dialog”
Grindeanu a relatat că, în cursul dimineţii, a avut o întâlnire extinsă cu liderii marilor confederaţii sindicale.
„Am avut o întâlnire foarte bună, de peste două ore, în care problema de fond, de început, a fost cea legată de lipsa unui dialog pe care ei l-au semnalat cu guvernul şi pe care s-au angajat că vor încerca să-l repare”, a spus acesta.
În discuţii au fost abordate teme precum preţurile la carburanţi, energia, SAFE, legea salarizării şi alte subiecte de actualitate.
Întâlniri periodice cu sindicatele şi patronatele
Liderul PSD a anunţat că dialogul va continua în mod regulat.
„Am hotărât să facem întâlniri periodice. Următoarea va fi în săptămâna dintre 20 şi 27 aprilie. Săptămâna viitoare o să încerc să am o întâlnire şi cu patronatele, astfel încât noi să avem o imagine completă asupra problemelor la zi”, a precizat Grindeanu.
El a subliniat că, din discuţiile de miercuri, „a reieşit o lipsă de dialog între guvern şi sindicate”.
