Grindeanu, despre alegerile pentru Capitală: Nu suntem ruda săracă a coaliției. Alegerile sunt despre oameni, nu despre un singur om

Grindeanu, despre alegerile pentru Capitală: Nu suntem ruda săracă a coaliției.
Grindeanu, despre alegerile pentru Capitală: Nu suntem ruda săracă a coaliției.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că PSD nu și-a schimbat poziția în privința alegerilor pentru Primăria Capitalei, în ciuda presiunilor venite din partea USR pentru ca acestea să fie organizate în luna noiembrie. 

„Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, PSD-ul, și celelalte partide din coaliție am decis să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am spus și am enunțat câteva condiții: ori avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al coaliției vine cu propriul candidat. Altfel, riscăm să fim izolați, ceea ce ne-ar putea face să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție”, a subliniat Grindeanu.

El a precizat că discuțiile din coaliție continuă și că PSD nu respinge organizarea scrutinului, cu condiția ca partenerii să accepte regulile stabilite de social-democrați. „Nu-i nicio problemă dacă dânșii continuă să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. Acestea ar putea fi incluse ca o anexă la protocolul alianței”, a explicat liderul interimar al PSD.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că „avem o lege în vigoare care trebuie respectată” și că guvernul este obligat să stabilească prin hotărâre de guvern data alegerilor locale. În replică, Grindeanu a susținut că o decizie unilaterală ar arăta că „există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât de a menține alianța politică”.

Social-democratul a avertizat că PSD nu a intrat în coaliție pentru a fi „tratat ca ruda săracă”. „Am dat un vot masiv în interior pentru intrarea la guvernare, undeva spre 70%. Am intrat de bună credință în această alianță. Nu să fim puși la colț și să facem alianțe numai când vor alții”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD pune la îndoială respectarea legii privind organizarea alegerilor, Grindeanu a evitat să dea un răspuns: „Întrebați guvernul. Când o să ajungem acolo, o să vedem ce decizie vom lua. Eu cred că v-am răspuns.”

 