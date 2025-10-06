„Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, PSD-ul, și celelalte partide din coaliție am decis să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am spus și am enunțat câteva condiții: ori avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al coaliției vine cu propriul candidat. Altfel, riscăm să fim izolați, ceea ce ne-ar putea face să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție”, a subliniat Grindeanu.

El a precizat că discuțiile din coaliție continuă și că PSD nu respinge organizarea scrutinului, cu condiția ca partenerii să accepte regulile stabilite de social-democrați. „Nu-i nicio problemă dacă dânșii continuă să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. Acestea ar putea fi incluse ca o anexă la protocolul alianței”, a explicat liderul interimar al PSD.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că „avem o lege în vigoare care trebuie respectată” și că guvernul este obligat să stabilească prin hotărâre de guvern data alegerilor locale. În replică, Grindeanu a susținut că o decizie unilaterală ar arăta că „există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât de a menține alianța politică”.

Social-democratul a avertizat că PSD nu a intrat în coaliție pentru a fi „tratat ca ruda săracă”. „Am dat un vot masiv în interior pentru intrarea la guvernare, undeva spre 70%. Am intrat de bună credință în această alianță. Nu să fim puși la colț și să facem alianțe numai când vor alții”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD pune la îndoială respectarea legii privind organizarea alegerilor, Grindeanu a evitat să dea un răspuns: „Întrebați guvernul. Când o să ajungem acolo, o să vedem ce decizie vom lua. Eu cred că v-am răspuns.”