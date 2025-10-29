Simion a afirmat că a avertizat încă din momentul suspendării României din programul Visa Waiver că „următorul pas” ar putea fi diminuarea cooperării militare. Acesta susține că doar AUR ar putea „debloca” relațiile cu Washingtonul.

”Eu v-am spus în momentul scoaterii din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!” a declarat liderul AUR, criticând actuala clasă politică.