George Simion: S-ar putea ca Vasile Dîncu să fie băiatul nostru

Declarația, făcută în exclusivitate la emisiunea „Legile Puterii”, moderată de Alexandra Păcuraru, vine în contextul în care presa a publicat niște fotografii în care apăreau liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, președintele PSD, Marcel Ciolacu, dar și președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu.

Intrebat, la Realitatea PLUS, daca Vasile Dincu are legatura cu infiintarea partidului AUR si daca se considera "baietii dumnealui", George Simion a replicat: "S-ar putea el sa fie baiatul nostru si sa stiti ca sunt duhuri asa care unele dintre ele sunt si distrugatoare si nu isi asculta stapanii, asa ca s-ar putea sa fim duhul care il mananca pe cel care gaseste lampa. Acum vorbind mai serios, cred ca noi am scos singurul scor satisfacator din aceste alegeri si mai degraba noi putem sa fim strategi pentru Dincu, nu Dincu pentru noi. Am gandit-o noi, nu domnul Dincu. Si nu gandesc altii pentru noi. Ne duce si pe noi capul."